Азаров рассчитывает на 300 голосов в ВР

Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ надеется, что новый закон о госзакупках будет принят после выборов, причем таким образом, что Президент Украины не сможет его ветировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам на брифинге в Донецке.

«После выборов оперативно, со значительным большинством в 300 голосов, надо будет принять этот закон, чтобы Президент не смог его заветировать», – заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, действующая редакция закона о госзакупках вызывает критику Президента Виктора ЮЩЕНКО и правительства, однако, предлагаемые Кабинетом министров изменения к закону также вызывают критику Президента.