Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в победе Партии регионов на досрочных выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил В.ЯНУКОВИЧ в городе Макеевка Донецкой области, где проходил двадцатитысячный митинг сторонников партии.

«Никто нас никогда не победит, потому что за нами – правда», - отметил он.

Выступая на митинге В.ЯНУКОВИЧ спросил у присутствующих, «готовы ли они дать на предстоящих выборах достойный ответ популистам из «помаранчевой» команды и тем, кто «перекрасился» в другие цвета? И услышал в ответ единодушное «Да!»», - пишет пресс-служба

«За год мы трижды поднимали зарплаты бюджетников и пенсии. Те, кто инициировал проведение выборов, пойдя на дестабилизацию страны, против кого они пошли? Они пошли против украинского народа. В 2005 году они катались на коньках вместо того, чтобы поднимать экономику. Поэтому темпы ее развития снизились с 13% в 2004 году до 2% в 2005-м. И тогда Президент ЮЩЕНКО отправил в отставку правительство ТИМОШЕНКО. Он сказал правду, назвав то правительство коррупционным», – подчеркнул лидер Партии регионов.

После митинга В.ЯНУКОВИЧ дал короткое интервью Макеевской телерадиокомпании «Юнион». В частности, он поблагодарил макеевцев за поддержку, пожелал их родному городу добра, стабильности и процветания, а также назвал предстоящие выборы очередным испытанием, которое народ Украины успешно преодолеет.