Янукович знает об акции донецких шахтёров-регрессников

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает политической акцию донецких шахтеров-регресников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам в Донецке.

«Любые акции во время предвыборной кампании всегда носят политический характер», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер отметил, что признает наличие проблем в угледобывающей отрасли. «Проблемы всегда есть, но мы их будем решать. А сейчас политики, политиканы, популисты раскручивают различные проблемы, чтобы любой ценой победить на выборах, одурачить народ и прийти к власти», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что в ближайшее время правительство рассчитывает на увеличение объема добычи угля до 100 млн. тонн в год. Кроме того, по его словам, уже в этом году планируется завершить строительство новых очистных забоев и шахт.

Глава правительства напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о престижности шахтерского труда, который, на его взгляд, создаст дополнительные мотивации молодым людям для выбора шахтерской профессии. «Мы понимаем, что шахтерский труд нужно соответствующим образом ценить, и для этого разработан этот законопроект», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 31 августа шахтеры-инвалиды начали пеший поход по Донецкой области с требованием выплатить страховки и регрессы. В акции принимают участие 14 горняков-инвалидов. Шахтеры прибыли в Киев 11 сентября и начали пикетирование Кабмина. Основными требованиями шахтеров является правильный пересчет сумм возмещения убытков, а также сумм ежемесячных страховых выплат с учетом роста минимальной заработной платы.

Кроме того, инвалиды-регрессники требуют привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые допускали систематические правонарушения при расчете этих выплат.

После встречи министра угольной промышленности Сергей ТУЛУБА с участниками акции пресс-служба Минуглепрома сообщила, что Кабинет министров Украины с целью изучения выдвинутых участниками акции протеста шахтерами-инвалидами требований создаст комиссию.