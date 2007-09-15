Янукович: отношения с Россией стабильны как никогда

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что отношения Украины и России в настоящее время очень стабильны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Янукович выразил сегодня журналистам в Донецке.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас отношения между Украиной и Россией "очень стабильны. Я бы сказал, как никогда стабильны, потому что период охлаждения этих отношений 2005 и частично 2006 прошел. Начиная с августа 2006 года проделана огромная работа на уровне правительств, на уровне государственной комиссии ЮЩЕНКО-ПУТИН, которая привела к увеличению экспорта украинских товаров в Россию на 65% и взаимного товарооборота на 40%», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, реализация совместных программ в области самолетостроения, судостроения и в космической отрасли в ближайшее время «принесет экономические плоды для государства, народа, Украины и России».

В связи с этим, В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что отношения между Украиной и Россией, не зависимо от «политических волн», будут развиваться стабильно.