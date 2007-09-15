Янукович вынужден согласиться на политическую авантюру

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что досрочные парламентские выборы являются политической авантюрой.

Об этом он заявил в интервью журналу «Корреспондент».

«Я так считал и считаю. Мы не просто смирились, мы приняли решение выйти как-то из этого кризиса, в котором находится страна. Ведь парламент не работает, правительство находится в сложнейших условиях. Страна не может так жить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, в таких условиях государство не может осуществлять ни внешнюю, ни внутреннюю политику. «Поэтому единственный выход в такой ситуации – выборы. Но кто взял на себя эту ответственность? Мы говорим открыто, что эту ответственность взяли на себя оппозиция в лице БЮТ и его лидера. Ее активно поддержала «Наша Украина» и Президент. Фактически, Президент возглавил оппозицию», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.