Янукович едет в Донецк, Макеевку, Волноваху, Мариуполь

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит сегодня Донецкую область, где примет участие в трех митингах как лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, после прибытия в аэропорт Донецка утром 15 сентября В.ЯНУКОВИЧ направится в ОГА, где состоится церемония подписания соглашения о региональном развитии Донецкой области между Кабинетом министров и областным советом.

После этого премьер проследует в Макеевку, где пройдет митинг сторонников Партии регионов.

Затем В.ЯНУКОВИЧ примет участие в открытии нового производственно-административного комплекса компании "КОНТИ". Во второй половине дня он направится на юг области - в города Волноваха и Мариуполь, где также примет участие в митингах своих сторонников.

Кроме того, в Мариуполе В.ЯНУКОВИЧ посетит ОАО "Азовмаш" и проведет прямой эфир на телекомпании "Сигма". В тот же день вечером В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев.