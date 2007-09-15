Ющенко едет в Дрогобыч и Львов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит сегодня рабочую поездку во Львовскую область.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Президента, глава государства планирует встретиться с представителями интеллигенции Дрогобычского района и посетить во Львове XIV книжную выставку-ярмарку «Форум издателей».

На 19.25 запланировано участие В.ЮЩЕНКО в народном вече у памятника Тарасу Шевченко (проспект Свободы, Львов).

Трансляцию народного вече будут вести «24 канал» и «5 канал».