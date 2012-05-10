Зам Пшонки убеждал Европу, что Луценко - «условный оппозиционер»

Первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин считает, что бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко - условный оппозиционер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Р.Кузьмин заявил в среду в Брюсселе, выступая на заседании "круглого стола" на тему: "Процесс против Юлии Тимошенко - выполнение украинского законодательства или нарушение прав человека".

"Уважаемые дамы и господа, Ю.Луценко, министр внутренних дел - условный оппозиционер. Он работал в правительстве Виктора Януковича, когда В.Янукович был премьер-министром. В.Янукович дважды назначал Ю.Луценко своим министром. Это - оппозиционер? Или нет? ", - спросил Р.Кузьмин.

Первый заместитель Генерального прокурора Украины также отметил, что Ю.Луценко осужден за преступления "коррупционного толка", поскольку за бюджетные средства "награждал близких к нему лиц, незаконно распоряжаясь государственными средствами".

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он на посту главы МВД, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.