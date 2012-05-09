Евродепутат: Януковичу дали последние две недели

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал председатель делегации Европейского парламента в сотрудничестве с Украиной Павел Коваль.

Он назвал преувеличением заявления некоторых комментаторов, что перенос запланированного на субботу саммита является «катастрофой» Президента Украины Виктора Януковича.

«Если не будет попытки выйти из этой ситуации, то точно будут более сложные (проблемы)», - сказал депутат, который представляет в Европарламенте Польшу.

По его мнению, украинская власть фактически не имела никакого другого выхода, кроме того, чтобы перенести саммит, на который отказались приехать большинство приглашенных гостей.

П.Коваль сказал, что перенос мероприятия дал украинцам и европейским партнерам «две недели» на поиск путей решения дела Ю.Тимошенко, освобождения которой западные политики добиваются с момента ее ареста в августе 2011 года.

«Это сильный предупредительный сигнал, что направление политики должно быть изменено, и думаю, что этот сигнал очень четко сейчас начинают понимать в самых важных домах в Киеве», - отметил депутат.

«Движение по делу Тимошенко необходимо, и более или менее известно, в каком направлении оно должно быть. Давайте дадим время на закулисные разговоры дипломатов и политиков, которые отвечают за это дело», - добавил П.Коваль.

Он также сказал, что у сторон мало времени в условиях «осложнения ситуации» Ю.Тимошенко и приближения Евро-2012.