Янукович предложил Арбузову сделать кредиты более доступными

08:13, 04 мая 2012
Политика
1361 0

Виктор Янукович предложил председателю НБУ Сергею Арбузову вместе с Министерством финансов предпринять согласованные меры, направленные на улучшение доступности кредитов в экономике. 

Віктор Янукович
Соответствующее поручение главы государства размещено на его официальном сайте.

Кроме того, В.Янукович предложил С.Арбузову ввести механизм эффективного влияния изменения уровня учетной ставки Нацбанка на стоимость финансовых ресурсов в экономике.

Оба предложения должны быть рассмотрены до 1 июня текущего года.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter