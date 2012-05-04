Янукович предложил Арбузову сделать кредиты более доступными

Соответствующее поручение главы государства размещено на его официальном сайте.

Кроме того, В.Янукович предложил С.Арбузову ввести механизм эффективного влияния изменения уровня учетной ставки Нацбанка на стоимость финансовых ресурсов в экономике.

Оба предложения должны быть рассмотрены до 1 июня текущего года.