Янукович предложил Арбузову сделать кредиты более доступными
08:13, 04 мая 2012Политика
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Виктор Янукович предложил председателю НБУ Сергею Арбузову вместе с Министерством финансов предпринять согласованные меры, направленные на улучшение доступности кредитов в экономике.
|Янукович ждет ответа до 1 июня
Кроме того, В.Янукович предложил С.Арбузову ввести механизм эффективного влияния изменения уровня учетной ставки Нацбанка на стоимость финансовых ресурсов в экономике.
Оба предложения должны быть рассмотрены до 1 июня текущего года.
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