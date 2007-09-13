Кириленко: Как будет после выборов, сказать вам никто не сможет

Один из лидеров избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает преднамеренного и неоднократного обжалования результатов внеочередных парламентских выборов аутсайдерами гонки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Как будет после выборов, сказать вам никто не сможет, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Я не исключаю, что будут судебные обжалования со стороны тех или других субъектов избирательного процесса. Если это будут аутсайдеры, как это было после прошлой парламентской кампании - то одно. Если это будут другие политические силы - это другое. Но в любом случае наша задача обеспечить контроль за честным голосованием, за тем, чтобы ни одна из политических сил не злоупотребляла никаким из ресурсов во время избирательной кампании и сделать невозможными фальсификации».

В.КИРИЛЕНКО отмечает, что «мы со своей стороны ведем избирательную кампанию максимально корректно, и тем самым демонстрируем, что на этапе до подсчета голосов борьба должна быть честной». «А это, в свою очередь, объективная предпосылка для снижения количества обжалований результатов выборов”, – считает он.

Однако, подчеркнул В.КИРИЛЕНКО, “мы не исключаем того, что какая-то из политических сил будет преднамеренно и долго, и неоднократно оспаривать результаты парламентских выборов Но мы убеждены, что дело не в обжаловании, а в позиции украинского народа».