Разница между ”оранжевыми” и ”бело-голубыми” незначительная (опрос)

Подавляющее большинство граждан Украины не поддерживает идею создания “широкой коалиции” после проведения 30 сентября внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 1 по 10 сентября 2007 года.

В частности, лишь 15,6% респондентов считают, что самым лучшим для страны был бы состав коалиции, основу которой будут составлять Партия регионов и, по крайней мере, одна из «помаранчевых» политических сил - «Наша Украина - Народная самооборона» или БЮТ. Значительно чаще граждане Украины поддерживают создание либо чисто «помаранчевой» - 30,6% опрошенных, либо чистбо «бело-голубой» коалиции - 28,5%.

При этом, менее трети опрошенных считают, что между основными политическими силами существует заметно выраженная разница как в предвыборных программах, так и в характере их деятельности. Более половины респондентов считают, что такой разницы почти нет, или она незначительна. В то же время, респонденты довольно скептически оценили уровень выполнения ведущими политическими силами предвыборных обещаний, которые давались перед выборами 2006 года. Не менее двух третей избирателей считают, что каждая из политических сил, которые в 2006 году прошли в парламент, либо совсем не выполняют своих обещаний, либо выполняют их в незначительной мере.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 10 сентября 2007 года по выборке, представляющей взрослое население Украины по региону проживания, типу населенного пункта, возрасту и полу. Выборка построена как многоступенчатая, стохастическая с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 129 населенных пунктах методом личного интервью. Всего опрошены 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает 2,3%.