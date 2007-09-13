Партия регионов призывает правительство отвергнуть ультиматумы Ющенко

Народные депутаты от Партии регионов призывают правительство отбросить любые ультиматумы Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно учета его “социальных инициатив” в проекте государственного бюджета на 2008 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутатов Украины от Партии регионов.

“Мы, представители коалиции, которые сформировали легитимное коалиционное правительство на базе доверия большей части граждан Украины, требуем, чтобы наше правительство отбросило любые ультиматумы – от кого бы они не исходили – относительно тех вопросов, которые являются конституционными полномочиями правительства”, говорится в заявлении.

По словам депутатов-“регионалов”, “ложные и откровенно провокативные заявления и оценки деятельности правительства, которые раздаются со стороны представителей Секретариата Президента, а также заявления и оценки, которые они вкладывают в выступления Президента Украины, вызывают уже не удивление, а возмущение”.

“Что значит, например, заявление Президента Украины о том, что без полного учета его «социальных инициатив» он не подпишет закон о государственном бюджете на 2008 год? Только то, что, в соответствии с Конституцией, закон подпишет и обнародует председатель Верховной Рады Украины”, - отмечают авторы заявления.

При этом депутаты Партии регионов отмечают, что Конституция Украины и ни один закон Украины не содержат ни такого понятия, как «социальные инициативы Президента», ни права Президента ультимативно диктовать, какими должны быть параметры государственного бюджета.

“Президенту стоит остановиться в своем увлечении присвоения неотведенных ему Конституцией прав и полномочий”, советуют “регионалы”.

По их словам, “ни в 2005, ни в 2006 году никаких «социальных инициатив», никаких бюджетных требований Президент Украины не выдвигал. Только в ходе кампании за проведение собственноручно инициированных досрочных выборов Президент Украины начал выдвигать правительству претензии”.

“При этом в действительности и в настоящее время никаких «президентских инициатив» не существует. Секретариат Президента просто паразитирует на деятельности правительства”, утверждается в заявлении.

В частности, как отметили авторы заявления, представители Секретариата Президента берут аналитические и подготовительные материалы, которые определяют приоритеты и направления бюджетной политики правительства, “потом дописывают цифры в сторону увеличения обещаний гражданам, не беспокоясь об их обоснованности, и выдают это за свои инициативы”.

В то же время, утверждается в заявлении, “за почти три года пребывания при власти Президент не отметился никакими масштабными инициативами и заметными достижениями в сферах, которые являются его конституционными обязанностями: ни во внешней политике, ни в защите прав граждан, ни в военном строительстве и укреплении национальной безопасности”.

Вместо этого и Секретариат Президента, и Совет национальной безопасности и обороны “превратились в инструменты ведения предвыборной кампании”, заявили “регионалы”, подчеркнув, что “налогоплательщики не для того финансируют эти органы, чтобы они были штабами «Нашей Украины – Народной самообороны».

По убеждению авторов заявления, “в действительности социальные инициативы Президента Украины – это предвыборный популизм блока «Наша Украина – Народная самооборона»”.

“Все эти предложения ведут только к одному: развертыванию инфляционных процессов по сценарию 2005 года”, подчеркивается в заявлении.