Общественность Украины призвала Тимошенко не делать подарок режиму

Об этом говорится в письме НКЗУ к Ю.Тимошенко, сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

«Вы являетесь главным врагом нынешнего преступного режима. Потому власть мечтает о том, чтобы физически уничтожить Вас и других представителей объединенной оппозиции. Голодовка на протяжении более десяти дней ставит под угрозу Вашу жизнь. Не делайте подарок режиму, не рискуйте жизнью! Вы нужны Украине», - подчеркивают члены НКЗУ.

Авторы письма также выразили возмущение по поводу избиения Ю.Тимошенко: «Мы глубоко возмущены фактом пыток и жестокого избиения. Мы заявляем свой протест против физической расправы над политическими оппонентами, которая стала возможна в Украине Виктора Януковича».

Письмо от имени Народного комитета защиты Украины подписали: Герой Украины, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Павлычко; академик НАН Украины, лауреат Шевченковской премии Мирослав Попович; политический заключенный советских концлагерей, общественный и политический деятель Богдан Горынь; писатель, чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак; Герой Украины, лауреат Шевченковской премии Юрий Мушкетик; писатель, лауреат Шевченковской премии Валерий Шевчук; генерал-лейтенант, общественный и политический деятель Александр Скипальский; писатель, общественный деятель Олег Черногуз; общественный деятель, дочь президента Украинского главного освободительного совета Наталия Осьмак.