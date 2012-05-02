Функционер союза: УЕФА не планирует переносить матчи Евро с Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил директор по вопросам коммуникаций УЕФА Александр Фуртуа в эфире TVN24.

"Ситуация в Украине порождает много вопросов. Мы поставили их украинской власти, и получили гарантию, что они смогут гарантировать безопасность на всех объектах, которые будут использоваться во время чемпионата", - сказал он.

"Чемпионат состоится через несколько десятков дней в Украине и Польше", - добавил А.Фуртуа.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля один из директоров УЕФА Мартин Каллен в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что УЕФА может перенести проведение Евро-2012 на другой год из-за ситуации в Украине.

1 мая президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис призвал прекратить всяческие какие-нибудь спекуляции вокруг темы проведения в Украине финальной части Евро-2012.

«Заседание Наблюдательного совета УЕФА, которое состоялось в Ньоне 30 апреля, прошло в деловой и конструктивной обстановке. Руководство Европейского футбольного союза выразило удовлетворение общим ходом подготовки к турниру в Украине и Польше. Во время обсуждения текущих вопросов подчеркивалось, что принимающая сторона в целом выполнила взятые на себя обязательства относительно строительства и реконструкции главных объектов инфраструктуры, которые дадут возможность провести чемпионат Европы на надлежащем уровне», - сообщил Г.Суркис.

«Президент УЕФА (Мишель Платини) в который раз заявил: он уверен в том, что футбольный праздник в Украине и Польше будет интересным, привлекательным и успешным. Ведь организаторам грандиозного спортивного мероприятия остается доработать лишь незначительные мелочи», - сказал президент ФФУ.

Г.Суркис подчеркнул, что «такой была и есть на сегодняшний день официальная позиция УЕФА относительно результатов многолетней настойчивой работы стран-хозяек турнира. Никаких других интерпретаций на этот счет в коридорах штаб-квартиры УЕФА ни украинская, ни польская делегация не услышали».

Справка УНИАН. Матчи финала Евро-2012 должны состояться в украинских городах Киеве, Львове, Донецке и Харькове и польских Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани с 8 июня по 1 июля.