Симоненко на Майдане требовал контроля над капиталом и смертной казни

Как передает корреспондент УНИАН, несколько тысяч человек прошли праздничным шествием от Бессарабской площади по Крещатику на Майдан Незалежности.

Перед участниками митинга выступил лидер КПУ Петр Симоненко, который отметил, что КПУ продолжает бороться за права трудящихся.

«От обороны нужно перейти к наступлению. Прошлый год мы провели в борьбе», - заявил П.Симоненко.

Он также высказался за необходимость борьбы с олигархами, национализацию базовых отраслей экономики, контроль над крупным капиталом.

Кроме того, П.Симоненко раскритиковал медицинскую реформу, отметив, что она ведет к сокращению количества медицинских учреждений, а также к «сокращению жизни украинцев».

Как заявил П.Симоненко, главной целью КПУ во время выборов в Верховную Раду является возврат власти народу.«Власть - миллионам, а не миллионерам», - подчеркнул лидер КПУ.

Кроме того, Симоненко подчеркнул еще раз необходимость возвращения смертной казни для того, чтобы каждый, кто только подумает о том, чтобы совершить преступление, знал, какое наказание его может ожидать.

На брифинге после выступления П.Симоненко журналисты несколько раз спросили его, откуда у КПУ деньги на проведение масштабного митинга с прямой телетрансляцией, однако он отказался отвечать.