Партия регионов будет следить, чтобы волю избирателей не исказили

Партия регионов будет проводить правовой мониторинг избирательной кампании.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявили руководитель юридического департамента Центрального аппарата партии Юрий МИРОШНИЧЕНКО и руководитель департамента коммуникаций Центрального аппарата Елена БОНДАРЕНКО.

Они отметили, что Партия регионов заинтересована в том, чтобы выборы в Украине были свободными и честными. Однако, по их мнению, существуют угрозы, которые могут повлиять на искажение воли избирателей или отмену результатов выборов как таковых. Поэтому в рамках программы «Честные выборы» Партия регионов спланировала и реализует проект «Правовой мониторинг избирательной кампании», результатом воплощения которого будет обнародование отчетов о нарушениях избирательного законодательства на еженедельных пресс-конференциях.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО рассказал, что в рамках проекта Партия регионов будет отслеживать нарушения, совершаемые политическими силами на протяжении избирательной кампании, а также будет реагировать на них. Кроме того, об этих нарушениях представители Партии регионов будут сообщать на еженедельных пресс-конференциях. “Это будет серия пресс-конференций, которые будут называться „Честные выборы под угрозой”. То есть, мы еженедельно будем анализировать эти угрозы”, - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

„Мы будем отслеживать случаи несоблюдения избирательного законодательства всеми субъектами избирательного процесса. Если среди таких будут фигурировать нарушения со стороны Партии регионов, заявляем со всей ответственностью – они будут немедленно ликвидированы”, - заявил руководитель юридического департамента.

В свою очередь, Е.БОНДАРЕНКО сообщила, что на данное время Партией регионов зафиксированы следующие нарушения: создание искусственных оснований для отмены результатов выборов; давление на Центральную избирательную комиссию; давление на Кабмин и попытки его дискредитации; предвзятость судов, давление на судебную систему; использование ее в качестве инструмента достижения политических целей в избирательном процессе; применение админресурса; препятствование работе СМИ, давление на СМИ, неравный доступ к медиа-ресурсам; манипулятивные технологии, „черный пиар”.

Также она заявила, что в ходе мониторинга Партией регионов были выделены проблемы относительно угрозы демократическому волеизъявлению граждан. К таким проблемам относятся: правильность составления избирательных списков, злоупотребление административным ресурсом назначенными Президентом структурами, опасность голосования за других граждан (за третьих лиц), угрозы, связанные с формированием и функционированием избирательных комиссий всех уровней, покупка голосов избирателей и тому подобное.