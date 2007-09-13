СБУ готовит на Рудьковского представление в Генпрокуратуру

Служба безопасности Украины готовит представление в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о привлечении к ответственности министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО за предоставление заведомо неправдивой информации о возможных террористических актах на транспорте, к которым, якобы, может быть причастный Секретариат Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Сейчас решается этот вопрос. Следователи СБУ готовят представление в Генпрокуратуру по ст.259 Уголовного кодекса (предоставление заведомо неправдивой информации)», - сказала она.

При этом М.ОСТАПЕНКО объяснила, что данная статья предусматривает административное наказание, а в случае, если такие сообщения лицом, которое привлекается к ответственности по этой статье, предоставлялись неоднократно, предусматривает наказание в виде к 7 годам лишения свободы.

В контексте последнего М.ОСТАПЕНКО напомнила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ несколько раз пытался связать с терактами аварию поезда «Столичный экспресс» в Киевской области и аварию поезда с фосфором во Львовской области.

«Но это не моя компетенция, это будут решать следователи», - заметила она.

При этом пресс-секретарь напомнила, что заявления, которые озвучивал Н.РУДЬКОВСКИЙ, СБУ очень тщательным образом проанализировала и не нашла им подтверждения.

В то же время спецслужба владеет данными, что информация, которую, как объяснил Н.РУДЬКОВСКИЙ, он прочитал на одном из интернет-сайтов, а затем озвучил, была написана по заказу, и что за нее были заплачены 1800 долларов. «В настоящее время проверяется причастность сотрудников Минтранса к написанию этой статьи», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

При этом она сообщила, что в своих объяснениях Н.РУДЬКОВСКИЙ официально не предоставлял каких-либо данных следствию, но в неофициальном разговоре со следователями сказал, что нашел эти данные в Интернете. Они, по его словам, встревожили его и он их озвучил.

Однако, как заметила М.ОСТАПЕНКО, в материале, который был размещен на интернет-сайте http://www.nakanyne.org, высказывания о терактах содержались лишь гипотетические. «Почему господин РУДЬКОВСКИЙ сделал вывод о причастности Секретариата Президента, это он, наверное, объяснит в суде», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил в эфире «5 канала» о якобы подготовке Секретариатом Президента Украины масштабной катастрофы с человеческими жертвами. По его словам, он обратился в Службу безопасности Украины с требованием принять меры для недопущения сценария «мукачевской банды, которая засела на Банковой».