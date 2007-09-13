Томенко заявляет, что в селах уже начался подкуп избирателей

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что в сельской местности начался подкуп избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вчера в программе „Точка зрения” на Первом национальном телеканале, говоря о проблемах и угрозах нынешней избирательной кампании, он обратил внимание на довольно большое количество фактов применения админресурса во время этих выборов. Так, по его словам, существуют неединичные случаи агитации за Партию регионов со стороны представителей различных правительственных структур, а за „Нашу Украину” - представителей областных и районных госадминистраций. По мнению Н.ТОМЕНКО, на такие факты злоупотреблений властью нужно реагировать, но они не являются такими, которые принципиально могут изменить характер выбора людей.

В то же время он обратил внимание на более серьезные две угрозы избирательной кампании. „У нас есть примеры, когда часто (преимущественно в сельской местности) некоторые политические силы, карьерный рост которых приходился на период президентства Леонида КУЧМЫ, начали применять старые методы. Речь идет о фактической „покупке” голосов путем выплаты через благотворительные фонды или во время непосредственных встреч с избирателями”, - отметил заместитель лидера БЮТ.

По его словам, понятно, что с такими методами должны бороться правоохранительные органы, но, зная ситуацию внутри этих структур, сомнительно, что это будет сделано. „Радует только то, что у нас общество уже научено – спокойно может брать деньги, а голосовать за того, кого считает нужным, - отметил он.

Второй угрозой для выборов являются возможные манипуляции с явкой избирателей. По словам Н.ТОМЕНКО, на сегодня остается возможность фальсификации результатов выборов за счет голосования на дому. „Более того, мы имеем информацию, что так называемые „передвижные” урны уже распределены таким образом, что на востоке и юге Украины они завезены с избытком, чем в центре и западе, где их не хватает”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

„Поэтому необходимо, чтобы Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление, которым бы сделала невозможным использование голосования на дому для фальсификаций”, - заявил он.