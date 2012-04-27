Фельдшер скорой помощи: Тимошенко из колонии вынес мужчина в штатском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня рассказали журналистам работники харьковской службы скорой медицинской помощи водитель Евгений Печенежский и фельдшер специализированной бригады скорой помощи Нина Логинова.

По словам водителя, автомобиль скорой 20 апреля прибыл в колонию около 17.00 и около 17.40 заехал на территорию учреждения.

«Ожидали около четырех часов. Как выводили Тимошенко - я не видел. Я лишь помог засунуть носилки в машину. Тимошенко лежала молча. Когда приехали в Центральную клиническую больницу, я лишь выдвинул носилки. Переносили Тимошенко другие люди», - сообщил Е.Печенежский.

В свою очередь, Н.Логинова отметила, что 20 апреля поступил вызов по адресу переулок Вишневый, 16 (адрес Качановской колонии – УНИАН).

«Лишь на территории колонии нам сказали, что перевезти нужно Юлию Владимировну. Ожидали долго. В 22.00 Тимошенко вынес на руках молодой мужчина в штатском. Покрыта она была пледом, и, кроме лица, мы ничего не видели», - сказала Н.Логинова.

По словам фельдшера, «выглядела она (Ю.Тимошенко – УНИАН) нормально: коса, легкий макияж, глаза открыты».

На вопрос журналистов, опрашивали ли они пациентку, Н.Логинова ответила отрицательно.

«В наши обязанности не входило опрашивать, поскольку с ней был начмед колонии и врач-невропатолог. Они сказали, что она осмотрена», - добавила фельдшер.

«В дороге никто ничего не спрашивал. Ехали молча. Заявлений никаких не было. Когда привезли в больницу и на носилках подняли на 9-й этаж, ее спросили, на какую кровать ее перевести. Она ответила, что ей все равно», - отметила Н.Логинова.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля. Об избиении также заявила сама Ю.Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергло эти заявления.