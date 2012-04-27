Фельдшер скорой помощи: Тимошенко из колонии вынес мужчина в штатском

20:20, 27 апреля 2012
Политика
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Водитель и фельдшер скорой помощи, которая перевозила Юлию Тимошенко из колонии в больницу «Укрзализныци» 20 апреля, утверждают, что их пациентка вела себя вполне спокойно.

Юлія Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня рассказали журналистам работники харьковской службы скорой медицинской помощи водитель Евгений Печенежский и фельдшер специализированной бригады скорой помощи Нина Логинова.

По словам водителя, автомобиль скорой 20 апреля прибыл в колонию около 17.00 и около 17.40 заехал на территорию учреждения.

«Ожидали около четырех часов. Как выводили Тимошенко - я не видел. Я лишь помог засунуть носилки в машину. Тимошенко лежала молча. Когда приехали в Центральную клиническую больницу, я лишь выдвинул носилки. Переносили Тимошенко другие люди», - сообщил Е.Печенежский.

В свою очередь, Н.Логинова отметила, что 20 апреля поступил вызов по адресу переулок Вишневый, 16 (адрес Качановской колонии – УНИАН).

«Лишь на территории колонии нам сказали, что перевезти нужно Юлию Владимировну. Ожидали долго. В 22.00 Тимошенко вынес на руках молодой мужчина в штатском. Покрыта она была пледом, и, кроме лица, мы ничего не видели», - сказала Н.Логинова.

По словам фельдшера, «выглядела она (Ю.Тимошенко – УНИАН) нормально: коса, легкий макияж, глаза открыты».

На вопрос журналистов, опрашивали ли они пациентку, Н.Логинова ответила отрицательно.

«В наши обязанности не входило опрашивать, поскольку с ней был начмед колонии и врач-невропатолог. Они сказали, что она осмотрена», - добавила фельдшер.

«В дороге никто ничего не спрашивал. Ехали молча. Заявлений никаких не было. Когда привезли в больницу и на носилках подняли на 9-й этаж, ее спросили, на какую кровать ее перевести. Она ответила, что ей все равно», - отметила Н.Логинова.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля. Об избиении также заявила сама Ю.Тимошенко.

Руководство Качановской колонии, прокуратура и ГПтС опровергло эти заявления.

 

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