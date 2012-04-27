Львов требует ликвидировать Харьковские соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 77 депутатов облсовета.

„27 апреля 2010 года десятки тысяч украинских граждан на площади перед парламентом протестовали против ратификации Харьковских соглашений. Данный договор должен быть отменен, поскольку противоречит интересам Украины, создает угрозу для национальной безопасности страны и наносит ущерб национальной экономике”.

Львовские депутаты отмечают, что „Харьковские соглашения не решили никакой политической, экономической проблемы или проблемы безопасности” и требуют „поддержать законопроект о денонсации Харьковских соглашений, который внесен на рассмотрение Верховной Рады, и исполнить свою прямую обязанность – служить народу Украины и действовать в его интересах”.

„Мы также требуем прекратить политическое преследование участников акции протеста против ратификации Харьковских соглашений. Мы призываем общественность, политические партии и украинских граждан выйти на улицу и сказать решительно «Нет!» позорным Харьковским соглашениям, позорной антиукраинской власти Януковича», - говорится в тексте заявления.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет. В обмен на это Украина получила скидку при закупках российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.