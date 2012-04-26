БЮТ сделал первый шаг к отмене назначения Лутковской

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской городской организации ВО «Батькивщина», автором проекта является народный депутат, заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко.

Депутат отмечает грубые нарушения процедуры голосования, в частности, то, что использованные для голосования бюллетени не имели подписей председателя и секретаря комиссии, были изготовлены методом ксерокопирования, а также была нарушена процедура секретности волеизъявления.

Как отмечает сам депутат, «это является дополнительным необходимым шагом в процессе обжалования избрания Валерии Лутковской в суде и средством не допустить приведение ее к присяге в ВР».

В соответствии с Регламентом Верховной Рады, В.Литвин не имеет права подписывать постановление о назначении новоизбранного Уполномоченного по правам человека до момента, пока внесенный Ю.Одарченко проект постановления не будет рассмотрен Регламентным комитетом и на сессии Верховной Рады, говорится в сообщении.