Президент ЕНП: ЕС должен применить конкретные меры к украинской власти

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан агентству УНИАН.

“С учетом эскалации политических репрессий в Украине институты ЕС должны сформулировать и реализовать пакет конкретных и решительных мер в отношении украинского режима”, - заявил он, комментируя сообщение об избиении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в колонии.

В.Мартенс назвал условия содержания Ю.Тимошенко абсолютно неприемлемыми.

“Я очень разочарован полным отсутствием политической воли украинского правительства сотрудничать с властями ЕС по этому вопросу. Нет потребности говорить о том, что не будет европейского будущего у страны, которая ежедневно нарушает права человека и демократические принципы”, - заявил президент ЕНП.

В.Мартенс также обратился напрямую к Ю.Тимошенко с просьбой прекратить голодовку. “Юля, пожалуйста, прекрати голодовку. Мы полностью стоим на твоей стороне и не позволим, чтобы твои жертвы за демократию были напрасными”, - отметил он.