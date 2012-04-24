Львовская «Батькивщина» объявила голодовку
С 25 апреля активисты Львовской областной организации ВО «Батькивщина» объявляют добровольную и бессрочную голодовку в знак солидарности со своим лидером Юлией Тимошенко.
Об этом сообщил УНИАН председатель ЛОО ВО „Батькивщина” Роман Илык.
«В настоящее время решаем все организационные вопросы, чтобы уже завтра начать голодовку. Несколько палаток „Батькивщины” планируем разместить в центре Львова – на площади возле памятника Тарасу Шевченко”, - отметил Р.Илык.
Он также подчеркнул, что является инициатором этой акции и с 25 апреля вместе с несколькими партийцами начнет бессрочную голодовку.
По его словам, таким образом партийцы «Батькивщины» будут протестовать против нечеловеческого и жестокого обращения с Ю.Тимошенко.
«В таких ситуациях мы не имеем права стоять в стороне или говорить другим, что делать. Это уже за пределами какого-то даже мужского, я бы сказал, достоинства. Я уважаю этого политика, эту сильную и волевую женщину, которую не удастся никому сломить, и хочу быть с ней солидарным. Она должна чувствовать, что она не одна, - сказал Р.Илык. - Каждый должен сегодня задуматься над тем, как проявить свое отношение к власти. Нельзя игнорировать то, что происходит. Не ради Тимошенко, ради себя. У нас есть дети, как смотреть им в глаза? Делать вид, что все хорошо и мы принимаем то, что происходит в стране?».
По мнению Р.Илыка, чтобы отвлечь внимание от того, что в действительности происходит в Качановской колонии, власти распространили фальшивое видео.
«Если режим хочет опровергнуть факты физического насилия над Юлией Тимошенко, то пусть обнародует видео, как ее доставляли из колонии в больницу. Это ничто иное как циничная и примитивная месть в стиле нынешней правящей верхушки», - подчеркнул лидер Львовской «Батькивщины».
Заявку на проведение бессрочной акции голодовки в центре Львова представители львовской „Батькивщины” подадут в городской совет завтра утром.