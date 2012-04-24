Тимошенко: мою сокамерницу угрозами заставили записать липовое интервью

Об этом говорится в ее записке из колонии, которое получила "Украинская правда".

"24,04, выйдет интервью моей соседки по камере Юлии Абалловой. Это интервью, но в значительно худшем виде, чем вы увидите, поступило к руководству колонии неделю назад из администрации президента", - написала Тимошенко.

"Неделю мою соседку ежедневно ломали и заставляли это интервью записать на видеокамеру каналов Интер и Первый национальный или просто подписать его, но она стойко держалась и отказывалась это делать", - отметила она.

По словам Тимошенко, 23 апреля Абаллову забрали из камеры примерно в 19.00 и в течение "6 часов до часа ночи над ней издевались четыре садиста - три из руководства колонии и один из харьковской пенитенциарной службы".

"Ей угрожали тюремным заключением ее сына, неприятностями для родителей, увеличением срока заключения и переводом в нечеловеческие условия отбывания наказания", - отметила лидер БЮТ.

"Вернулась она в камеру в час ночи заплаканная, измученная, истощенная и полностью психологически разрушеная. Сломали ее угрозами испортить жизнь сыну.", - написала Тимошенко.

Тимошенко уверяет, что у нее нет проблем в отношениях с соседкой, а в интервью "нет ни слова правды".

Она попросила СМИ давать это интервью исключительно с ее комментарием.