Главному тюремщику Харьковской области предлагают застрелиться

Проведение прокуратурой Харьковской области проверки законности при перевозке экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове подтверждает, что экс-премьера вывозили против воли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Как сегодня выяснилось, прокуратура Харьковской области проводит проверку по заявлению Юлии Владимировны Тимошенко относительно законности ее перевозки из Качановской колонии в ЦКБ №5 «Укрзалізниці». Это означает то, о чем защита говорила в субботу (20 апреля), это означает, что Тимошенко вывозили из Качановской колонии против ее воли, это означает, что она не предоставляла никакого согласия на перевозку в больницу «Укрзалізниці», это означает, что полковник Бараш (начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области – УНИАН) должен забыть, что он полковник, пойти и застрелиться, потому что он лжец», - сказал С.Власенко.

Сегодня на пресс-конференции прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин сообщил журналистам, что вчера, 23 апреля, Ю.Тимошенко обратилась с заявлением о том, что к ней во время перевозки в больницу были применены «меры физического воздействия», в частности, ее ударили в живот и заламывали руки.

Г.Тюрин подчеркнул, что прокуратура начала проверку, которая не подтвердила указанные факты. Прокурор Харьковской области отметил, что были опрошены все присутствующие при перевозке Ю.Тимошенко лица.

Г.Тюрин подчеркнул, что Ю.Тимошенко не разрешила эксперту осмотреть себя, что также было учтено во время принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному факту.

В то же время прокурор отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, в отношении заключенного могут быть использованы меры физического воздействия, если он оказывает неповиновение сотрудникам пенитенциарной службы.

По данным прокурора, Ю.Тимошенко во время перевозки в больницу сотрудники ГПтС подняли на руки и перенесли в автомобиль.

Прокурор опроверг заявление о том, что Ю.Тимошенко заламывали руки. «Это все в рамках закона», - отметил Г.Тюрин.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.