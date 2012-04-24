Лутковская не понимает, почему ее обвиняют в сокрытии доходов

Об этом она заявила, отвечая на вопрос депутатов перед голосованием за омбудсмена, сообщает "Украинская правда".

"Честно говоря, я не понимаю, о чем идет речь. Так как на протяжении года, и я могу это доказать, я не занималась продажей автотранспорта и не имела никаких дивидендов, так как у меня не было вложений", - заявила она.

Лутковская также отрицала политическую заангажированость своих действий в деле Луценко.

"Для рассмотрения дела в Европейском суде нужны две позиции. Без позиции государства дело не может рассматриваться. Я ее представила, так как была на соответствующей должности", - заявил кандидат в омбудсмены.

"В демократических странах должность омбудсмена является аполитической. И соответственно аполитическую должность я хотела бы предложить в случае избрания", - заявила Лутковская.

Депутаты от оппозиции высказали резкую критику в адрес Лутковской, но своего кандидата они не выдвигают.