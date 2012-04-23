Министр финансов, несмотря на миллионный доход, взял 78 тысяч помощи

Соответствующая декларация о доходах опубликована в газете « Урядовый куръер » (№73 от 21 апреля т.г.).

Большую часть дохода составила заработная плата, другие выплаты и вознаграждения - 1,25 млн грн. В том числе, Ю.Колобов задекларировал дивиденды и проценты на сумму 54,298 тыс. грн, материальную помощь на 78,223 тыс. грн, полученные подарки на сумму 6,821 тыс. грн и другие виды доходов на сумму 121,97 тыс. грн.

Общая сумма доходов членов семьи министра (жена, дочь и сын) составила 365,886 тыс. грн, в том числе заработная плата - 36,278 тыс. грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 328,174 тыс. грн, другие виды доходов - 1,434 тыс. грн.

На банковских счетах Ю.Колобова 1,343 млн грн, почти вся сумма вложена в течение 2011 года.

В собственности, в аренде или на основании других прав пользования у министра находятся земельные участки площадью 4 тыс. кв. м, 500 кв. м и жилой дом площадью 512,4 кв. м, у членов его семьи - земельные участки площадью 1,999 тыс. кв. м.

В собственности, в аренде или на основании других прав пользования у Ю.Колобова также находятся легковые автомобили: Mazda CX-7 2261 2009 года, Porshe Cayenne S4806 2010 года, Toyota Highlander 3456 2011 года.

В графе финансовые обязательства членов семьи министра числятся 20,735 тыс. грн добровольного страхования и 15 тыс. грн расходов на содержание имущества.