Янукович назначил Ставицкого министром экологии и природных ресурсов

Президент Украины Виктор Янукович назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Перед этим Президент освободил Э.Ставицкого от должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а Николая Злочевского - от должности министра экологии и природных ресурсов.

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