Янукович назначил Ставицкого министром экологии и природных ресурсов
17:24, 20 апреля 2012Политика
1825 0
Президент Украины Виктор Янукович назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.
Эдуард Ставицький пошел на повышение
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Перед этим Президент освободил Э.Ставицкого от должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а Николая Злочевского - от должности министра экологии и природных ресурсов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter