Третьяков подал в суд на судью Вовка
Депутат требует привлечь судью к ответственности за безосновательный отказ в свидании с Юрием Луценко.
Об этом говорится в исковом заявлении, сообщает Зеркало недели.
Иск в Окружной админсуд Киева было подано 5 апреля. Депутат указал, что судья Печерского районного суда Киева отказал ему во встрече с Юрием Луценко из-за того, что «не нашел достаточных оснований для предоставления разрешения на свидание».
Третьяков настаивает на том, чтоего право встретиться с Луценко предусмотрено законом «О статусе народного депутата Украины», который позволяет народным избранникам встречаться со своими избирателями.
В свою очередь, Окружной админсуд Киева оставил без разсмотрения исковое заявление народного депутата, аргументировав отказ тем, что Третьяков не предоставил квитанцию об уплате судебного сбора на сумму 32 грн.
Как следует из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении ZN.UA, «постановлением от 9 апреля 2012 оставлено исковое заявление от 5 апреля 2012 народного депутата Украины Третьякова О.Ю. без разсмотрения». В постановлении отмечается: «Изучив материалы искового заявления, суд установил, что истцом не выполнены требования ст. 106 Кодекса административного судопроизводства Украины, в частности, к исковому заявлению не приложены надлежащие доказательства уплаты судебного сбора».
17 апреля Третьяков повторно предоставил суду квитанцию об уплате судебного сбора на сумму 32 грн 19 коп. Теперь депутат требует продолжить производство по административному делу.
Александр Третьяков пока единственный депутат, который подал иск за отказ в свидании с заключенными оппозиционерами.