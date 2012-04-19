Третьяков подал в суд на судью Вовка

Об этом говорится в исковом заявлении, сообщает Зеркало недели.

Иск в Окружной админсуд Киева было подано 5 апреля. Депутат указал, что судья Печерского районного суда Киева отказал ему во встрече с Юрием Луценко из-за того, что «не нашел достаточных оснований для предоставления разрешения на свидание».

Третьяков настаивает на том, чтоего право встретиться с Луценко предусмотрено законом «О статусе народного депутата Украины», который позволяет народным избранникам встречаться со своими избирателями.

В свою очередь, Окружной админсуд Киева оставил без разсмотрения исковое заявление народного депутата, аргументировав отказ тем, что Третьяков не предоставил квитанцию ​​об уплате судебного сбора на сумму 32 грн.

Как следует из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении ZN.UA, «постановлением от 9 апреля 2012 оставлено исковое заявление от 5 апреля 2012 народного депутата Украины Третьякова О.Ю. без разсмотрения». В постановлении отмечается: «Изучив материалы искового заявления, суд установил, что истцом не выполнены требования ст. 106 Кодекса административного судопроизводства Украины, в частности, к исковому заявлению не приложены надлежащие доказательства уплаты судебного сбора».

17 апреля Третьяков повторно предоставил суду квитанцию ​​об уплате судебного сбора на сумму 32 грн 19 коп. Теперь депутат требует продолжить производство по административному делу.

Александр Третьяков пока единственный депутат, который подал иск за отказ в свидании с заключенными оппозиционерами.