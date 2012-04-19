Французскому омбудсману не позволили даже письмо Тимошенко передать

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Франции в Украине.

В частности, в посольстве констатировали, что Ф.Зимере принял участие открывшемся сегодня в Харькове слушании дела против Ю.Тимошенко, после чего прибыл в Качановскую колонию, чтобы уже во второй раз попытаться встретиться с Ю.Тимошенко. «Он был принят начальником тюрьмы, который уведомил его об отказе. Посол попросил его о возможности оставить ей письмо, но его просьба была отклонена. Начальник отказался отвечать на вопросы Ф.Зимере о здоровье Ю.Тимошенко», - сообщили в посольстве.

Ранее, в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что Ф.Зимере не встретился с Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, где она отбывает наказание, в связи с отсутствием соответствующего разрешения судебной инстанции.

По данным пресс-службы ГПтС, Ф.Зимере, "понимая обоснованность юридических оснований невозможности встречи, выразил намерение направить Ю.Тимошенко письмо".

В пенитенциарной службе также сообщили, что Ф.Зимере встретился с руководством Качановской колонии.

Как сообщал УНИАН, посол Франции по правам человека Ф.Зимере находился в Украине 18-19 января этого года с визитом, в рамках которого он обращался к соответствующим украинским органам с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко, однако разрешения на встречу не получил.

Также Ф.Зимере побывал на заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, после чего высказал мнение, что в суде нарушаются права Ю.Луценко на защиту.

После этого в Министерстве иностранных дел Франции высказали сожаление, что власти Украины не позволили французскому дипломату встретиться с украинским оппозиционным лидером в колонии.