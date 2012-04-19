Власенко просит перенести суд над Тимошенко в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, юрист заявил, что «Киевский районный суд не имеет права рассматривать это дело».

По его словам, в действительности это дело должен был бы рассматривать суд в Днепропетровске - по месту юридического адреса корпорации ЕЭСУ, но его лучше было бы передать в Подольский райсуд Киева, поскольку Ю.Тимошенко работала в Подольском районе столицы.

Адвокат настаивает, чтобы «с точки зрения требований УПК, логики и здравого смысла» подсудность была изменена.

«Этот вопрос препятствует дальнейшему движению суда», - считает С.Власенко.

Он обвинил председательствующего судью Константина Садовского в том, что тот «в который раз нарушает УПК, сознательно не рассматривает вопрос относительно подсудности дела».

«В данном случае председательствующий злоупотребляет своими правами председателя», - заявил С.Власенко.