Власенко просит перенести суд над Тимошенко в Киев
Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко считает, что рассмотрение дела относительно деятельности корпорации ЕЭСУ должно быть перенесено из Харькова в Подольский райсуд Киева.
|Власенко утверждает, что председательствующий злоупотребляет своими правами
Как передает корреспондент УНИАН, юрист заявил, что «Киевский районный суд не имеет права рассматривать это дело».
По его словам, в действительности это дело должен был бы рассматривать суд в Днепропетровске - по месту юридического адреса корпорации ЕЭСУ, но его лучше было бы передать в Подольский райсуд Киева, поскольку Ю.Тимошенко работала в Подольском районе столицы.
Адвокат настаивает, чтобы «с точки зрения требований УПК, логики и здравого смысла» подсудность была изменена.
«Этот вопрос препятствует дальнейшему движению суда», - считает С.Власенко.
Он обвинил председательствующего судью Константина Садовского в том, что тот «в который раз нарушает УПК, сознательно не рассматривает вопрос относительно подсудности дела».
«В данном случае председательствующий злоупотребляет своими правами председателя», - заявил С.Власенко.