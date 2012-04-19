Под судом над Тимошенко - столкновения

В Харьков на суд по делу относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» прибыли около 70 народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

По его словам, в частности, в Харьков прибыли Владимир Филенко, Юрий Одарченко, Сергей Сас, Ольга Боднар, Василий Кравчук, Сергей Подгорный, Роман Забзалюк и другие.

Как сказал народный депутат Владимир Яворивский, который также прибыл в Харьков, во время судебного процесса над экс-премьером Юлией Тимошенко по делу ЕЭСУ члены фракции «БЮТ-Батькивщина» вахтенным методом будут дежурить в Харькове.

По словам В.Яворивского, 100 депутатов разбиты на три группы и будут по очереди приезжать на суд. «На фракции не было ни одного, кто бы отказался ездить», - заметил он.

В это время на площади Руднева, где расположен Харьковский областной апелляционный суд, в здании которого будут проходить заседания Киевского райсуда Харькова, проводят митинги сторонники и противники Ю.Тимошенко.

Судебные приставы зачитали в громкоговоритель решение суда о запрещении сегодня проводить массовые мероприятия на площади Руднева.

На это время уже произошло несколько столкновений между сторонниками Ю.Тимошенко и правоохранителями, которые пытались снести палатку «Батькивщины».