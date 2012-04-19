Под судом над Тимошенко - столкновения
По данным милиции, в акциях уже принимают участие около 5 тысяч человек, и люди продолжают подходить.
|Александр Турчинов говорит, что нардепы будут дежурить вахтенным методом
В Харьков на суд по делу относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» прибыли около 70 народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.
По его словам, в частности, в Харьков прибыли Владимир Филенко, Юрий Одарченко, Сергей Сас, Ольга Боднар, Василий Кравчук, Сергей Подгорный, Роман Забзалюк и другие.
Как сказал народный депутат Владимир Яворивский, который также прибыл в Харьков, во время судебного процесса над экс-премьером Юлией Тимошенко по делу ЕЭСУ члены фракции «БЮТ-Батькивщина» вахтенным методом будут дежурить в Харькове.
По словам В.Яворивского, 100 депутатов разбиты на три группы и будут по очереди приезжать на суд. «На фракции не было ни одного, кто бы отказался ездить», - заметил он.
В это время на площади Руднева, где расположен Харьковский областной апелляционный суд, в здании которого будут проходить заседания Киевского райсуда Харькова, проводят митинги сторонники и противники Ю.Тимошенко.
Судебные приставы зачитали в громкоговоритель решение суда о запрещении сегодня проводить массовые мероприятия на площади Руднева.
На это время уже произошло несколько столкновений между сторонниками Ю.Тимошенко и правоохранителями, которые пытались снести палатку «Батькивщины».