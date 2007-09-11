Наша Украина не понимает киевской политики Тимошенко

Намерения фракции Блока Юлии Тимошенко инициировать проведение внеочередной сессии Киевского городского совета в который раз подтверждают двойные стандарты этой политической силы, заявил в интервью журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по его словам, с июня этого года руководители БЮТ не раз заявляли о якобы нелегитимности решений Киевсовета, поскольку, несмотря на запреты судов, на съезде БЮТ было принято решение о лишении мандатов их бывших коллег по фракции. При этом, отметил О.ДОВГИЙ, столичные „бютовцы” проигнорировали принятие горсоветом десятков важных социальных решений.

„И вот они „опомнились”, - вспомнили, что Киевсовет существует, а его решения – легитимны. А где они были, когда депутаты голосовали за увеличение зарплат медикам и педагогам, когда отменялись разрешения предыдущей власти на незаконные строительства? Вместо того, чтобы системно работать на благо киевлян, они избрали путь самопиара: ходили по кулуарам Киевсовета и распространяли популистские басни”, - сказал секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ также напомнил, что решение о переносе пленарного заседания сессии Киевсовета с сентября на октябрь было принято на согласительном совете большинством лидеров фракций.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует внеочередную сессию Киевсовета в сентябре для введения моратория на продажу земли, на застройку исторической части Киева и для выражения недоверия столичному мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и секретарю Киевсовета О.ДОВГОМУ.

Как заявил сегодня, 11 сентября, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО, для команды БЮТ важно завершить борьбу, которую она ведет уже второй год подряд. Он отметил высокий уровень коррумпированности в Киеве.

По словам Н.ТОМЕНКО, для того чтобы это все остановить, БЮТ уже собрал подписи депутатов своей фракции в Киевсовете за проведение внеочередной сессии, и надеется, что эту инициативу поддержат также другие политические силы.

При этом он отметил, что согласно регламенту, достаточным основанием для проведения внеочередной сессии Киевсовета являются подписи не менее трети депутатов: в таком случае председатель Киевгорсовета обязан созвать сессию, а если он этого не делает, то в течение двух недель сессия собирается автоматически. Таким образом, по словам Н.ТОМЕНКО, БЮТ рассчитывает провести такую сессию до 26 сентября.