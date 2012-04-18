Лавриновичу легче представить полет на Сатурн, чем лечение Тимошенко за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович журналистам в Кабинете министров.

Отвечая на вопрос относительно возможности лечения Ю.Тимошенко за рубежом, А.Лавринович сказал: «В соответствии с действующим сегодня законодательством человек, который в соответствии с приговором суда находится в местах лишения свободы, не может пересекать государственную границу для какой-либо цели. Для этого (пересечение границы – УНИАН) должна быть в соответствии с законом амнистия или другое решение судебной инстанции».

Относительно возможности внесения изменений в законодательство, которые бы дали возможность Ю.Тимошенко или другим заключенным лечиться за рубежом, А.Лавринович сказал: «Это специальный закон для Юлии Владимировны. Мне сложно это представить. Теоретически возможно все, даже полет на Сатурн».