Лавриновичу легче представить полет на Сатурн, чем лечение Тимошенко за рубежом
Министр юстиции Александр Лавринович утверждает, что украинское законодательство запрещает Юлии Тимошенко, которая отбывает наказание, лечиться за рубежом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович журналистам в Кабинете министров.
Отвечая на вопрос относительно возможности лечения Ю.Тимошенко за рубежом, А.Лавринович сказал: «В соответствии с действующим сегодня законодательством человек, который в соответствии с приговором суда находится в местах лишения свободы, не может пересекать государственную границу для какой-либо цели. Для этого (пересечение границы – УНИАН) должна быть в соответствии с законом амнистия или другое решение судебной инстанции».
Относительно возможности внесения изменений в законодательство, которые бы дали возможность Ю.Тимошенко или другим заключенным лечиться за рубежом, А.Лавринович сказал: «Это специальный закон для Юлии Владимировны. Мне сложно это представить. Теоретически возможно все, даже полет на Сатурн».