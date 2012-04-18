Клюев: Коррупция приобрела масштабы национального бедствия

Ее искоренение, пожалуй, самая важная задача власти.

Об этом пишет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев в статье «Как избежать круговорота коррупционеров в системе власти», опубликованной сегодня в УНИАН.

По словам секретаря СНБОУ, «перманентное политическое противостояние в Украине в двухтысячных годах способствовало разложению институтов власти. Демократию подменили вседозволенностью. Коррупция приобрела масштабы национального бедствия - подорвала веру граждан в собственное государство, значительно ограничила его развитие. Поломав управленческую дисциплину, стала одной из ключевых причин торможения любых реформ. Коррупционные действия убивают конкуренцию, снижают темпы модернизации экономки».

А.Клюев приводит такие данные: суммарно за последние 2 года (2010-2012), по данным МВД, к уголовной ответственности привлекалось 388 депутатов разных уровней и разной партийной принадлежности, сотни высокопоставленных работников министерств и ведомств, региональных и местных администраций, мэры городов и сельские головы. Только в 2011 году в результате расследования боле чем 2-х тысяч дел к уголовной ответственности привлечено 999 чиновников. «Думаю, это только начало. Но дело - не в количестве уголовных дел, а в их качестве и доведении до адекватного наказания», - отмечает секретарь СНБОУ.

А.Клюев напоминает, что Президент Украины «обозначил болезненную проблему четко, подчеркнув, что коррупция в Украине превратилась в способ существования бюрократического аппарата. Глава государства потребовал существенной активизации работы и повышения роли Национального антикоррупционного комитета, возложив обеспечение его деятельности на Аппарат Совета национальной безопасности и обороны».

«Как исполнительный секретарь Национального антикоррупционного комитета, я могу утверждать: нам вполне по силам переломить ситуацию. Сегодня для этого есть главное - политическая воля», - убежден А.Клюев.

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