Как избежать круговорота коррупционеров в системе власти

Перманентное политическое противостояние в Украине в двухтысячных годах способствовало разложению институтов власти. Демократию подменили вседозволенностью.

Коррупция приобрела масштабы национального бедствия - подорвала веру граждан в собственное государство, значительно ограничила его развитие. Поломав управленческую дисциплину, стала одной из ключевых причин торможения любых реформ. Коррупционные действия убивают конкуренцию, снижают темпы модернизации экономки.

Президент Украины обозначил болезненную проблему четко, подчеркнув, что коррупция в Украине превратилась в способ существования бюрократического аппарата. Глава государства потребовал существенной активизации работы и повышения роли Национального антикоррупционного комитета, возложив обеспечение его деятельности на Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.

За последний год существенно откорректировано законодательство, приняты Национальная антикоррупционная стратегия на 2011-2015 гг. и Государственная программа по предотвращению и противодействию коррупции. Новые нормы, как это принято в цивилизованном мире, содержат правовые механизмы предупреждения и противодействия коррупции, как в публичной, так и в частной сферах. Последние изменения в украинском законодательстве позитивно оценили в европейской организации GRECO.

Как исполнительный секретарь Национального антикоррупционного комитета, я могу утверждать: нам вполне по силам переломить ситуацию. Сегодня для этого есть главное - политическая воля.

В мире достаточно стран, которые доказали: совладать с коррупцией возможно. К примеру, Сингапур за несколько десятилетий достиг колоссального прогресса. При этом речь идет о стране, где по словам ее многолетнего лидера и автора местных реформ Ли Куан Ю, «коррупция была составной частью азиатского образа жизни».

Действовать решительно и эффективно

Чтобы значительно снизить желание чиновников заниматься коррупцией, необходимо обеспечить выполнение простого принципа: возможные потери должны быть значимее выгод от коррупционных преступлений.

Максимально четкое определение всех видов коррупции должно лишить коррупционеров возможности прятаться за размытыми формулировками. Значительный шаг в этом направлении сделан с принятием Закона "Об основах предотвращения и противодействия коррупции". В этом документе четко определены такие термины, как «коррупционное правонарушение», «неправомерная выгода», «конфликт интересов».

Необходимо усилить наказание за коррупционные преступления. Именно такие рекомендации дают Украине европейские эксперты, и это уже предусмотрено антикоррупционной Стратегией.

Безусловно, процесс не будет безболезненным, но мы должны максимально ужесточить позицию государства в этом вопросе. Суммарно за последние 2 года (2010-2012), по данным МВД, к уголовной ответственности привлекалось 388 депутатов разных уровней и разной партийной принадлежности, сотни высокопоставленных работников министерств и ведомств, региональных и местных администраций, мэры городов и сельские головы. Только в 2011 году в результате расследования боле чем 2-х тысяч дел к уголовной ответственности привлечено 999 чиновников. Думаю, это только начало. Но дело - не в количестве уголовных дел, а в их качестве и доведении до адекватного наказания.

Поэтому жизненно важно ускорение реформы правоохранительных органов – лишь искоренив коррупцию в их рядах можно ожидать значимых результатов в борьбе с коррупцией во всей власти. С этой целью 6 апреля Президент Украины создал соответствующий Комитет, задача которого – подготовить системные предложения по комплексному реформированию правоохранительной системы страны. Должно быть устранено дублирование полномочий различных органов, оптимизирована их численность, и самое главное – максимально повышена эффективность. Мы должны осуществить точную настройку всех структур, задействованных в борьбе с коррупцией.

Также необходимо продолжение судебно-правовой реформы - только независимая и эффективная судебная система сможет обеспечить адекватное наказание коррупционерам.

Важен принцип: в борьбе с коррупцией не будет исключений. Все должны отвечать перед законом - невзирая на ранги, былые заслуги или партийную принадлежность.

Повысить открытость власти

Работу государственного аппарата необходимо делать более прозрачной и понятной, предельно лишенной «человеческого фактора» в вопросах регуляции и разрешительной деятельности. Важно ускорить реформу системы административных услуг. К сожалению, за последние 20 лет она превратилась в легализованную модель поборов с бизнеса и простых граждан. Чиновники навязывали админуслуги фактически по собственной прихоти. За последние 1,5 года проделана значительная работа – упразднены многие услуги, ликвидированы тысячи посреднических предприятий, создан и дорабатывается открытый реестр админуслуг, который можно найти на сайте Минэкономразвития. Теперь каждый может увидеть весь список как бесплатных, так и платных услуг, а также - их реальную стоимость.

Автоматизация системы управления и ее оптимизация позволит минимизировать коррупцию в государственной системе. Максимально упростив процедуры и обеспечив доступность наиболее полной информации о них, мы лишим чиновника многих возможностей для злоупотребления своим положением.

Кроме этого мы ужесточаем процедуры поступления на государственную службу. Существование созданного Министерством юстиции реестра чиновников, пойманных за руку при коррупционных действиях (в нем уже около полутора тысяч фамилий), позволит избежать круговорота коррупционеров в системе государственной власти, ранее свойственного Украине.

Важно устранить деформацию общественного сознания, когда честный чиновник воспринимается как явление из ряда вон выходящее. Постепенно, шаг за шагом мы должны лишить коррупцию ореола неизбежности, создать и заставить работать нормальные, некоррупционные схемы взаимодействия граждан с любыми государственными институтами - от системы образования до избирательной системы.

На этом пути придется преодолевать тайное и явное сопротивление тысяч чиновников. Но нами должны двигать не только уверенность в собственной правоте, но и осознание того, что честных людей намного больше, чем тех, кто спекулирует на собственной приближенности к власти.

Мы должны настроить все государственные механизмы на противостояние коррупции и максимально включить в эту борьбу все общество. Лишь объединив усилия, мы сможем достичь значимых результатов. Только от нас зависит, как быстро мы сможем побороть эту преграду на пути эффективного развития нашей страны. Действовать предстоит жестко и решительно.

Андрей Клюев, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины