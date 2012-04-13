«Батькивщина» заявляет, что власть прессует еще одного ее нардепа

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина».

«После циничного и бесстыдной расправы над лидерами оппозиции, устранение их от политического процесса, после нелепойпопытки «наезда»на еще одного лидера оппозиции Александра Турчинова, после грубого захвата общественной приемной народного депутата Дубового в Одессе вместе со школьниками, действующая власть, несмотря на Страстную пятницу и приближение Пасхи, начала репрессии против еще одного члена нашей политической силы, народного депутата Михаила Соколова», - заявляют в партии.

«Сегодня в Днепропетровске силовые структуры без всяких оснований, без ордера пытались провести обыск в его жилище», - сообщили в «Батькивщине».

В партии отмечают, что после отказа М.Соколова впустить в дом прокуроров ему стали угрожать возбуждением уголовных дел. Кроме того, за жилищем депутата ведется постоянное наружное наблюдение, проводятся масштабные внеплановые проверки в структурах, где работают члены его семьи, утверждают в «Батькивщине».

«Партия «Батькивщина» требует от властей опомниться и прекратить делать свою черную расправу, по крайней мере, накануне светлого праздника Воскресения Христова. Мы напоминаем, что за беспредел, как и за любое неправедное дело, придется понести ответственность», - говорится в заявлении.