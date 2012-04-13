Нардепы отказались смотреть фильм об ужасах Лукьяновского СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, за то, чтобы посмотреть этот фильм в ВР, проголосовали лишь 113 народных депутате из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный вопрос был поставлен на голосование по предложению лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина, поскольку еще в понедельник на Согласительном совете обсуждался этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, недавно на телеканале ТВі вышел сюжет журналиста Константина Усова, в котором показаны быт узников Лукьяновского СИЗО и злоупотребления надзирателей и других служащих заведения.

В начале своего сюжета автор отметил: «Поскольку именно Киевский СИЗО занимает в информационном пространстве первое место по количеству сообщений о зверствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания и странных смертях в тюремных камерах, поскольку именно туда власть Януковича направляет своих врагов, полгода тому назад мы поставили перед собой сверхзадачу - найти способ показать людям настоящую Лукьяновку. Настоящую, а не ту, которую демонстрируют избранным СМИ».

Для этого журналисты ТВі сумели выстроить внутри тюрьмы собственную «агентурную сеть». Для того, чтобы через максимально короткое время иметь своих людей в каждом корпусе, на каждом этаже СИЗО. «Каждому из агентов мы передавали мобильные телефоны, оснащенные видеокамерами. И кусочками, по 10-15 секунд, на протяжении шести месяцев - заключенные посылали нам отрывки своей жизни», - отметил К.Усов.

9 апреля Президент Украины Виктор Янукович предложил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке организовать проверку в Киевском следственном изоляторе.

Нардепы отказались смотреть фильм об ужасах Лук’янивского СИЗО

Сегодня же тюремщики заявили, что информация о нарушении прав осужденных в документальном фильме «Лукъяновка.Тюрма № 1» является «фотомонтажом».