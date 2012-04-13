Тюремщики назвали фильм об ужасах в Киевском СИЗО «фотомонтажом»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков заявил на заседании парламента.

«Те факты, которые были представлены обществу, основная часть, они не подтверждаются», - сказал он, добавив, что проверка в СИЗО продолжается.

А.Лисицков подчеркнул, что проведено служебное расследование на уровне Управления Государственной пенитенциарной службы по Киеву и Киевской области, а также в СИЗО проводят проверки прокуратура и центральный аппарат ГПтС.

Комментируя резонансный телесюжет журналиста Константина Усова «Тюрьма №1» о нарушениях и злоупотреблениях в Киевском СИЗО, А.Лисицков заявил: «Я вам скажу, что мы изъяли определенные электронные носители в определенных осужденных, мы передали эти все материалы в прокуратуру, и на сегодня мы видим, что произошел или проходит определенный фотомонтаж, так называемый».

После этих слов в зале начался шум, в частности, депутаты от оппозиции высказывали возмущение. А.Лисицков призвал их подождать до завершения проверки СИЗО.

Выслушав руководителя ГПтСУ, народный депутат от НУ-НС Юрий Стець потребовал от него извиниться «за все то вранье, которое он произнес сегодня с трибуны Верховной Рады относительно состояния дел в Лукьяновском СИЗО».

«Складывается мнение, что все просто замечательно», - заявил он.

В ответ А.Лисицков отметил, что в Лукьяновском СИЗО существуют бытовые проблемы, что связано с тем, что некоторые здания изолятора построены более 100 лет назад.

«Необходимо проводить ремонт в камерах, капитальный ремонт коммуникаций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно на телеканале ТВі вышел сюжет журналиста К.Усова, в котором показан быт заключенных Лукьяновского СИЗО, нарушение их прав и злоупотребления надзирателей и других служащих заведения.

9 апреля Президент Украины Виктор Янукович предложил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке организовать проверку в Киевском следственном изоляторе.