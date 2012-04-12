Литвин поручил юристам растолковать, мог ли Саламатин стать депутатом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам, комментируя заявления относительно гражданства бывшего парламентария, нынешнего министра обороны Украины Дмитрия Саламатина.

В.Литвин сказал, что, в соответствии с законом о выборах народных депутатов, который действовал до принятия нынешнего закона, народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, которому на момент выборов исполнился 21 год.

По словам спикера, также законом предусматривалось, что право быть избранным народным депутатом имеет гражданин Украины, который проживает в Украине не менее 5 лет.

Председатель ВР отметил, что в настоящее время по-разному толкуется данная норма, поскольку одни говорят, что речь идет о 5 годах гражданства Украины, а другие - что должны быть гражданство Украины и проживание на территории Украины не менее 5 лет.

В.Литвин сообщил, что поручил юристам парламента проанализировать ситуацию в юридическом контексте.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы в законодательстве Украины «было четкое юридическое толкование специалистами» по этому поводу.

«А относительно ответственности и всего прочего, то здесь можно говорить о проблеме с любого подхода и точки зрения в политической плоскости на сегодняшний день», - подчеркнул В.Литвин.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 72/2012 назначил Д.Саламатина министром обороны.

11 апреля пресс-служба "Народной самообороны" сообщила, что народный депутат Украины Тарас Стецкив получил ответ на депутатский запрос о том, когда российский гражданин Д.Саламатин получил гражданство Украины.

"Как свидетельствует ответ за подписью председателя комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства Е.Лукаш, материалы относительно Д.Саламатина были рассмотрены комиссией 30 ноября 2005 г. и Указом Президента Украины от 6 декабря 2005 г. № 1705 упомянутому лицу было предоставлено украинское гражданство", - сообщил Т.Стецкив.

По словам политика, "такой ответ означает, во-первых, что утверждение представителей Партии регионов о том, что Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году, является ложью. Возможно, тогда он только поселился в Украине".

"Во-вторых, назначение министром обороны Украины человека, который всего 5 лет был гражданином Украины, а перед тем работал в российских бизнес-структурах, является ярким свидетельствам либо некомпетентности Президента В.Януковича, либо, что более достоверно, прямым и сознательным игнорированием им интересов национальной безопасности и обороны", - подчеркнул депутат.

Однако в Партии регионов объясняют, что нынешний министр обороны Д.Саламатин рассказывал им, что имеет гражданство Украины с 1999 года. Об этом заявил народный депутат от ПР Олег Надоша в эфире «5 канала» вечером 11 апреля, сообщает «Тиждень».

По словам О.Надоши, ПР никогда не заявляла, что министр обороны Украины Д.Саламатин получил украинское гражданство в 1999 году. О.Надоша сказал, что это говорил, в том числе и однопартийцам, сам Д.Саламатин.

«Следовательно, к партии вопросов не может быть, все вопросы - к Д.Саламатину», - резюмировал О.Надоша.