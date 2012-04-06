Тюремщики пояснили, зачем вывезли Луценко из СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Напоминаем, что такое решение было принято по результатам комиссионного обследования Ю.Луценко врачами Минздрава и ГПтС Украины, а также после соответствующей просьбы самого заключенного», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Ю.Луценко из-за резкого ухудшения состояния здоровья отвезли из Киевского следственного изолятора в столичную больницу скорой медицинской помощи.

В частности, в пресс-службе политической партии «Народная самооборона» со ссылкой на информацию, полученную от работников СИЗО женой Ю.Луценко Ириной Луценко, сообщили, что сегодня после обеда она пришла в следственный изолятор и там узнала, что ее муж госпитализирован. Впрочем И.Луценко пока неизвестно в связи с чем ее мужа госпитализировали.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что во время вчерашнего свидания Ю.Луценко жаловался на плохое самочувствие. «Теперь И.Луценко пытается получить разрешение Апелляционном суде Киева с тем, чтобы посетить мужа в больнице», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он продолжительное время голодал в знак протеста против решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

4 апреля Ю.Луценко направил на имя и.о. начальника СИЗО Евгения Домбровского заявление, в котором просит о повторном диагностировании желудочного тракта, печени и поджелудочной железы и закрепления за ним юридически ответственного врача.

В тот же день ГПтСУ сообщила. что дообследование Ю.Луценко проведут в ближайшее время на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.