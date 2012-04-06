Главред «Кременчуцького телеграфу» заявляет о давлении на свободу слова
Главный редактор газеты “Кременчуцький ТелеграфЪ” Сергей Кулясов расценивает судебный иск против своего СМИ на более чем 4,3 млн грн как свертывания свободы слова.
Сергей Кулясов призывает журналистов широко освещать судебный процесс, который начинается 6 апреля.
Об этом говорится в заявлении С.Кулясова к СМИ, переданном УНИАН.
По словам С.Кулясова, 3 апреля 2012 года в редакцию газеты «Кременчуцький ТелеграфЪ» поступила повестка о вызове в Автозаводской районный суд на предварительное судебное заседание, назначенное на 10 час. 6 апреля.
Истец требует взыскать в его пользу 4 млн. 312 тыс. грн, которые, по его мнению, получены в результате нарушения его авторских прав.
По словам С.Кулясова, истцом является Александр Хуторный, являющийся соучредителем предприятия “С-Крон”, которое выпускало периодическую прессу до 2001 года. Как говорится в заявлении, не предоставляя никаких доказательств, истец отмечает: «Я являюсь автором произведений: газеты частных объявлений «Приватна газета» и информационной газеты «Телеграф», а учредителем указанных изданий зарегистрировано мной частное предприятие». То есть, отмечает С.Кулясов, истец пытается защитить свое «авторское право» на газеты, которые не являются «произведением» в понимании Гражданского кодекса Украины и закона об авторском праве и смежных правах. При этом истец не обосновывает, в чем же именно заключается нарушение его авторского права и замалчивает правдивые факты, свидетельствующие об отсутствии любого нарушения со стороны ответчиков.
В материалах гражданского дела есть заявление об обеспечении иска, где истец просит суд запретить выпуск газет, имеющих в составе своего названия наименование «Приватна газета» и «ТелеграфЪ ».
С.Кулясов отмечает, что «все эти события происходят именно перед началом избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Остается непонятным, что мешало истцу «защищать свои права» раньше – ведь, по его словам, он знает о так называемом «нарушении» с 2001 года? И почему он начал это делать именно в канун выборов? Все вместе: чрезмерная сумма возмещения, привлечение в качестве ответчиков юридических лиц, осуществляющих выпуск газет, и требования прекратить выпуск газет и наложить арест на имущество ответчиков, свидетельствуют о том, что целью иска является прекращение выхода газет».
Редакция газеты призывает журналистское сообщество широко освещать данный судебный процесс для обеспечения общественного контроля с целью недопущения нарушения действующего законодательства Украины.
Справка УНИАН. Газета “Кременчуцький ТелеграфЪ” – информационный еженедельник, независимое коммерческое издание, которое с 1998 года последовательно освещает деятельность городской власти в г. Кременчуге (Полтавская обл.). Газета – член Ассоциации издателей периодической прессы в Украине. Журналисты издания с 2001 года сотрудничают с образовательными программами IREX, U-Media, USAID, проектом журналистских расследований в Украине SCOOP.