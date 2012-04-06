Главред «Кременчуцького телеграфу» заявляет о давлении на свободу слова

Сергей Кулясов призывает журналистов широко освещать судебный процесс, который начинается 6 апреля.

Об этом говорится в заявлении С.Кулясова к СМИ, переданном УНИАН.

По словам С.Кулясова, 3 апреля 2012 года в редакцию газеты «Кременчуцький ТелеграфЪ» поступила повестка о вызове в Автозаводской районный суд на предварительное судебное заседание, назначенное на 10 час. 6 апреля.

Истец требует взыскать в его пользу 4 млн. 312 тыс. грн, которые, по его мнению, получены в результате нарушения его авторских прав.

По словам С.Кулясова, истцом является Александр Хуторный, являющийся соучредителем предприятия “С-Крон”, которое выпускало периодическую прессу до 2001 года. Как говорится в заявлении, не предоставляя никаких доказательств, истец отмечает: «Я являюсь автором произведений: газеты частных объявлений «Приватна газета» и информационной газеты «Телеграф», а учредителем указанных изданий зарегистрировано мной частное предприятие». То есть, отмечает С.Кулясов, истец пытается защитить свое «авторское право» на газеты, которые не являются «произведением» в понимании Гражданского кодекса Украины и закона об авторском праве и смежных правах. При этом истец не обосновывает, в чем же именно заключается нарушение его авторского права и замалчивает правдивые факты, свидетельствующие об отсутствии любого нарушения со стороны ответчиков.

В материалах гражданского дела есть заявление об обеспечении иска, где истец просит суд запретить выпуск газет, имеющих в составе своего названия наименование «Приватна газета» и «ТелеграфЪ ».

С.Кулясов отмечает, что «все эти события происходят именно перед началом избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Остается непонятным, что мешало истцу «защищать свои права» раньше – ведь, по его словам, он знает о так называемом «нарушении» с 2001 года? И почему он начал это делать именно в канун выборов? Все вместе: чрезмерная сумма возмещения, привлечение в качестве ответчиков юридических лиц, осуществляющих выпуск газет, и требования прекратить выпуск газет и наложить арест на имущество ответчиков, свидетельствуют о том, что целью иска является прекращение выхода газет».

Редакция газеты призывает журналистское сообщество широко освещать данный судебный процесс для обеспечения общественного контроля с целью недопущения нарушения действующего законодательства Украины.

Справка УНИАН. Газета “Кременчуцький ТелеграфЪ” – информационный еженедельник, независимое коммерческое издание, которое с 1998 года последовательно освещает деятельность городской власти в г. Кременчуге (Полтавская обл.). Газета – член Ассоциации издателей периодической прессы в Украине. Журналисты издания с 2001 года сотрудничают с образовательными программами IREX, U-Media, USAID, проектом журналистских расследований в Украине SCOOP.