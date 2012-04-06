Оппозиция махнула рукой на войну за омбудсмена

Как сообщает газета "Коммерсантъ-Украина", процедура выдвижения кандидатов на пост омбудсмена уже завершена.

Оппозиционные фракции отказались регистрировать своего претендента, хотя ранее называли возможным кандидатом президента Международного женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Екатерину Левченко. Такое решение они объяснили нежеланием участвовать в "заведомо провальном голосовании".

"Я не понимаю, что произошло и почему оппозиция не зарегистрировала мою кандидатуру, мне никто ничего не объяснял. Мой отчет был одобрен фракцией, после этого со мной связались представители комитета по правам человека и попросили собрать пакет документов для подачи в Верховную Раду. Я все собрала и подала, что случилось потом, мне неизвестно", - цитирует "Ъ" слова Екатерины Левченко.

Срок регистрации кандидатов на пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека завершился 4 апреля. Единственным кандидатом на эту должность оказалась уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская, выдвинутая провластным парламентским большинством.

"Мы решили не принимать участия в этом фарсе, потому что видим, как Партия регионов игнорирует кандидатов от оппозиции. Отказом выдвигать кандидата мы покажем всему обществу, что Лутковская не победит в честной борьбе. Кандидатура будет одна, а значит, это будет не голосование, а фарс", - сказал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам прав человека Виктор Таран ("БЮТ-Батьківщина").

В свою очередь В.Лутковская не стала комментировать действия оппозиции. "Во всех развитых странах омбудсмен - фигура неполитическая, и только в нашей стране этот пост стал разменной монетой в политических играх. Я являюсь заложником ситуации. 261 голос в мою поддержку - это голоса не одной фракции, для меня это доверие депутатов. Кто бы ни был избран на эту должность, он должен быть защитником прав человека, а не зависеть от политических пристрастий", - в свою очередь отметила В.Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на должность омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Евгения Захарова, который набрал 134 голоса, и Валерии Лутковской, которую поддержали 212 депутатов. Таким образом, избрание Уполномоченного ВР по правам человека не состоялось.

Позже Е.Захаров заявил, что не будет повторно баллотироваться на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, и не исключил, что парламентская оппозиция выдвинет представителя международного женского правозащитного центра "Ла Страда – Украина" Екатерину Левченко на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.