Балога: нравственность правительства резко упала

Кабинет министров хочет сделать государственный бюджет 2008 года дополнением к избирательной программе Партии регионов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил сегодня руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

В то же время он отметил, что Кабинет министров при разработке проекта Государственного бюджета на 2008 год учел значительную часть социальных инициатив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, направленных на повышение стандартов жизни украинцев. По его словам, предложения Главы государства относительно существенного роста социальных расходов тщательно просчитаны и базируются на реальных возможностях экономики, поэтому правительство выполнило президентские директивы и вписало в проект главного финансового документа страны увеличенные показатели минимальной заработной платы, помощи при рождении ребенка, денежного обеспечения военнослужащих. «Кабмин даже перевыполнил отдельные планы Президента, что свидетельствует о существовании необходимого ресурса экономики», – подчеркнул В.БАЛОГА.

При этом он напомнил о жесткой позиции В.ЮЩЕНКО относительно повышения социальных стандартов жизни во время проработки нынешнего бюджета. По словам В.БАЛОГИ, «Глава государства возвращал этот документ на доработку именно из-за того, что Кабинет министров не хотел увеличивать основные социальные показатели – размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В конечном итоге, правительство было вынуждено пойти навстречу Президенту».

В настоящее время, по оценке В.БАЛОГИ, Кабинет министров при воплощении президентских социальных инициатив в жизнь остановился на полдороги из-за политической конъюнктуры предвыборного периода. “Похоже, экономика натолкнулась на политику. Правительство записало в проект бюджета программный пункт Партии регионов о 50-тысячной выплате при рождении третьего ребенка, однако уделил очень скромное внимание предложению об увеличении помощи детям из многодетных семей и детям-сиротам, стипендий студентам-сиротам”, - отметил руководитель Секретариата Президента.

При этом он выразил убеждение, что политическая составляющая в работе над финансовым документом стала особенно выразительной. «Региональный» Кабмин, очевидно, хочет сделать бюджет-2008 дополнением к своей избирательной программе. Такой подход, по меньшей мере, глубоко аморален. Он подтверждает, что нравственность правительства в разгар избирательной кампании резко упала, и это убедительно демонстрируют министры-катастрофисты Н.ШУФРИЧ и Н.РУДЬКОВСКИЙ», - отметил Руководитель Секретариата.

В.БАЛОГА, в частности, высказал критические замечания в адрес Кабинета министров в связи с тем, что в проекте бюджета не учтены три важных инициативы Президента: дальнейшее введение Единой тарифной сетки, повышение коэффициента страхового стажа для расчета пенсий и установление 20% надбавки сельским педагогам, медикам и другим социальным работникам.

В частности, отметил он, завершение третьего этапа перехода на ЕТС, вместе с увеличением размера минимальной зарплаты, позволит в следующем году повысить по крайней мере на 28% зарплату более чем 19 млн. работников, в том числе учителям, ученым, медикам, военным и правоохранителям.

Также, по его словам В.БАЛОГИ, инициатива Президента о повышении коэффициента трудового стажа для рассчета пенсии имеет целью преодолеть диспропорции социально несправедливой пенсионной системы, когда люди, отдавшие труду всю жизнь, не могут обеспечить хотя бы минимально приемлемый уровень жизни. «Увеличение этого коэффициента с 1% до 1,35% увеличит на треть пенсии миллионам соотечественников. Кроме того, это широкий шаг к ликвидации уравниловки в пенсионных начислениях», – подчеркнул В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что не отображено в проекте бюджета и предложение Президента об установлении 20% надбавки к окладу для специалистов заведений образования, здравоохранения и культуры, других работников социальной сферы, проживающих в селах. Реализация этой инициативы означает прирост зарплаты для свыше 1,2 млн. представителей сельской интеллигенции, добавил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата отметил, что на воплощение девяти социальных предложений Президента нужно 42 млрд. гривен, причем Глава государства указал правительству на источники увеличения доходной части бюджета на 64 млрд.

“Ресурс экономики для реализации пакета социальных инициатив есть. Кабмину нужно только подойти к этому вопросу взвешенно, отбросив политические рассуждения и популизм”, - заявил В.БАЛОГА. При этом он выразил надежду, что новое правительство, сформированное после избрания новой Верховной Рады, посмотрит на увеличение соцстандартов «не с позиции одной партии, а с точки зрения ответственности перед людьми”.