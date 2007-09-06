Шуфричу не хватает ожидовского молока и черного хлеба

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заверяет, что никакой опасности в селе Ожидов Львовской области, вблизи которого произошла авария «фосфорного поезда», больше нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая перед жителями села Ожидов, ожидающих приезда премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам Н.ШУФРИЧА, фосфора в Ожидове не нашли даже поляки, а нашли только нитраты. Министр пообещал, что ситуацию в Ожидове будут мониторить, по крайней мере, еще год.

Н.ШУФРИЧ также шутя сознался, что ему не хватает ожидовского молока и черного хлеба, и пообещал вернуться в Ожидов еще раз на протяжении года, чтобы проверить ситуацию.

Справка УНИАН. 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги произошла авария грузового поезда. В результате аварии сошли с колеи 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Польская экспертиза установила отсутствие угрозы здоровью пострадавших от фосфорной аварии жителей села Ожидова. По информации “Немецкой волны”, исследование специалистов лаборатории Пидкарпатского воеводства показало, что содержание фосфора в почве, воздухе и воде не превышает предельно допустимых норм.