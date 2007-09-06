В Донецкой области неизвестные напали на агитаторов КПУ

В г.Димитров Донецкой области неизвестные напали на агитаторов Компартии Украины и перевернули агитационную палатку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе обкома КПУ, вчера четверо неизвестных напали на палатку активистов КПУ с криками: "Мы вам, коммунистам, еще покажем!". По информации пресс-службы, видя нежелание активистов КПУ вступать в конфликт, нападавшие перевернули палатку, разбросали агитационные материалы, а также выкрикивали оскорбительные фразы.

В связи с нападением первым секретарем Димитровского горкома КПУ был вызван наряд милиции, при появлении которого злоумышленники разбежались, сообщили в пресс-службе обкома КПУ.