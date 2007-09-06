У Рудьковского пикетчикам раздали пирожки и свежую прессу

Минтранссвязи создает все условия для комфортного пребывания митингующих около здания министерства от блока "Наша Украина" – "Народная Самооборона".

Как сообщает пресс-служба Минтранса, работники министерства по поручению министра Николая Рудьковского предоставили участникам бессрочного пикетирования "продовольствие и напитки, в частности, сладкую и минеральную воду, пирожки, пирожные и т.п.".

"Также пикетчикам были розданы свежие периодические издания. Вскоре планируется накормить демонстрантов обедами, ведь люди стоят под зданием с самого утра", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники Минтранссвязи провели экскурсию по зданию министерства для студентов-демонстрантов.

В рамках экскурсии студенты увидели сооружение, в частности, конференц-зал и зал для заседаний, столовую, рабочие кабинеты сотрудников аппарата, а также ознакомились с работой министерства, отмечают в пресс-службе.

Перед зданием министерства также был выставлен ряд лавок для отдыха демонстрантов и столы для еды.

"Когда на улице станет холодно, пикетчикам будет предоставлена теплая одежда", - обещают в Минтрансе.

Как известно, представители НУНС объявили бессрочную акцию по пикетированию Минтранса с требованием выполнить поручение президента об увольнении Рудьковского.

Украинская правда