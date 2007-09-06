Ющенко издал указы об отстранении Рудьковского и Шуфрича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 сентября об отстранении Николая РУДЬКОВСКОГО и Нестора ШУФРИЧА от исполнения полномочий министров.

Тексты указов размещены на официальном сайте Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября решением СНБО деятельность министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО по обеспечению реализации государственной политики в сфере транспорта, руководства Министерством была признана неудовлетворительной и создающей угрозу национальной безопасности Украины, стабильности в обществе. В связи с этим СНБО признал необходимым отстранить Н.РУДЬКОВСКОГО от исполнения полномочий министра.

Также на этом заседании СНБО признал деятельность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Н.ШУФРИЧА по обеспечению реализации государственной политики в сфере гражданской защиты, предотвращения, реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, спасательного дела, техногенной и пожарной безопасности, руководства в мирное время деятельностью единой системы гражданской защиты, по проведению поисково-спасательных работ, обеспечения техногенной и пожарной безопасности, руководства Министерством неудовлетворительной и создающей угрозу национальной безопасности Украины, стабильности в обществе. В связи с этим СНБО признал необходимым отстранить Н.ШУФРИЧА от исполнения полномочий министра.

Премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ было поручено принять меры по выполнению отмеченных решений СНБО.