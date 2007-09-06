Во Львове Януковичу припасли... ”гарбуза”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл во Львовскую область с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, возле львовского аэропорта его встречали около сотни сторонников Партии регионов. Выезжая из аэропорта, В.ЯНУКОВИЧ привествовал их.

На Львовщине В.ЯНУКОВИЧ посетит музей-заповедник «Олеский замок», где состоится церемония подписания протокола Соглашения о региональном развитии Львовской области между Правительством и Львовским областным советом. Церемония подписания документа будет транслироваться в прямом эфире местного телевидения.

После этого премьер посетит село Ожидов Буского района, где в июле произошла «фосфорная» авария

Также В.ЯНУКОВИЧ выступит в прямом эфире на местном телевидении.

В то же время во Львове около двух десятков активистов местной организации всеукраинского объединения «Свобода» установили на площади возле центрального входа в помещение областной госадминистрации стол, на котором разложили тыквы и закрепили плакат с надписью «Янукович, угощайся свободой!».

Однако, по данным корреспондента УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ не планирует посещать Львовскую ОГА.